Cadastro pode ser realizado pelo e-mail [email protected]Raimundo Brasil

Publicado 07/10/2021 10:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende, segue com o cadastramento de idosos com mais de 70 anos acamados, que foram vacinados com a segunda dose contra a Covid-19 há mais de seis meses e moram fora da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF/postos de saúde), para a aplicação da dose de reforço (terceira dose). O cadastro pode ser realizado pelo e-mail [email protected]

Na hora do cadastro via e-mail, a pessoa deve informar os seguintes dados: nome completo; data de nascimento; nome da mãe; CPF; cartão do SUS; endereço; telefone de contato; nome da vacina recebida; data da primeira dose; e data da segunda dose. Depois, é só aguardar o contato da Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento da dose de reforço.

Já para quem preenche os mesmos requisitos e reside dentro da área dos postos de saúde, basta esperar o contato do agente de saúde do bairro para agendamento da dose de reforço.