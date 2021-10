Equipamentos foram adquiridos com verba própria recentemente. - Raimundo Brasil

Equipamentos foram adquiridos com verba própria recentemente.Raimundo Brasil

Publicado 08/10/2021 11:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende adquiriu duas novas mesas de cirurgia para o Hospital Público Veterinário de Resende. As novas mesas, que são autorreguláveis e possuem motores elétricos, foram instaladas no setor de cirurgia da unidade. Os equipamentos foram adquiridos com verba da prefeitura.

Em agosto, a unidade completou um ano de aniversário com mais de 26 mil atendimentos, sendo cerca de 100 cães e gatos por dia. "As novas mesas são mais modernas e agregam mais qualidade aos serviços prestados. Recentemente, a unidade recebeu 50 caixas contendo aproximadamente 32 pinças cada, que foram destinadas para a realização de diversas cirurgias", disse o prefeito Diogo Balieiro.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, informou que outras instrumentos como dois monitores multiparâmetros e bombas de infusão, além de um secador pedestal e um bisturi elétrico, foram adquiridos ao longo do ano. O diretor-geral do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, destacou que os novos equipamentos tecnológicos são fundamentais para a otimização dos atendimentos aos animais.

A unidade também implantou uma estação para destilar água, garantindo uma economia no funcionamento da unidade. Anteriormente, a água destilada era constantemente comprada.