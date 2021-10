Material apreendido - Divulgação/PM

Publicado 08/10/2021 09:32

A Polícia Militar (PM) prendeu na quinta-feira (7) um homem de 30 anos, suspeito de ser gerente do tráfico de drogas no bairro Cidade Alegria, em Resende. Com eles, foram apreendidas drogas e dinheiro.

Segundo a PM, o suspeito seria o "homem de confiança" do líder de uma facção criminosa do local, mas que está preso.

Ao todo, foram encontrados com ele 100 pinos de cocaína, um celular e R$ 207. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.