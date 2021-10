Resende (RJ) - Raimundo Brasil

Publicado 10/10/2021 12:00

Com o feriado prolongado pelo Dia Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, celebrado nesta terça-feira (12), o expediente nas repartições públicas em Resende terá serviços essenciais funcionando normalmente ou em regime de plantão, como nos casos do atendimento emergencial na área da saúde e do recolhimento de lixo, além da Defesa Civil.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os atendimentos prestados à população no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e no Hospital da Criança Albert Sabin seguem normalmente todos os dias. Além disso, também haverá atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Grande Alegria, e no Pronto Atendimento do Paraíso. Todas estas unidades funcionam 24 horas. A população poderá contar ainda com os serviços de remoção de pacientes prestados pela Central de Ambulâncias, que pode ser acionada por meio do telefone 3381-4493. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) segue atuando pelo telefone 192.

Não funcionam durante o feriadão

- Unidades de Saúde da Família (USFs/postos de saúde)

- Policlínicas

- Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI)

- Hemonúcleo

- Sanear (Agência de Saneamento do Município de Resende)

- Sine (Sistema Nacional de Emprego)

Funcionam em regime de plantão

- Defesa Civil (199)

- Recolhimento de Lixo Doméstico

- Abastecimento de Água (0800 762 0422)

- Niam - Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (24 3360 9824)