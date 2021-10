Um trailer será instalado perto da Escola Municipal Moacyr Coelho da Silveira, nas imediações da praça da Serrinha - Raimundo Brasil

Publicado 11/10/2021 07:00

A Prefeitura de Resende realiza entre os 11 e 15 de outubro o projeto itinerante de castramóveis. Desta vez, será no distrito da Serrinha do Alambari, das 9h às 16h. Um trailer será instalado perto da Escola Municipal Moacyr Coelho da Silveira, enquanto o outro módulo continuará no Calçadão do bairro Campos Elíseos. No feriado de 12 de outubro, o atendimento não será realizado.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, os requisitos exigidos para a castração são: cães e gatos com idade igual ou superior a seis meses até seis anos, sem enfermidades, com exceção da população canina braquicefálica (focinho achatado ou curto), com peso até 20 quilos.

A intervenção cirúrgica auxilia no controle da taxa de natalidade e evita várias doenças, tais como: alguns tipos de câncer; piometra nas fêmeas (infecção bacteriana no útero); e gravidez psicológica, entre outras.

O dono do animal deve comparecer com o pet de estimação para a avaliação veterinária. No ato da triagem, é essencial que o tutor do animal apresente documento com foto (maior de 18 anos) e comprovante de residência ou cartão do SUS. Em seguida, a equipe do projeto agendará data e horário para retorno, quando o animal será submetido à intervenção cirúrgica.