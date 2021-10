Na terça, veículo roubado foi recuperado em Floriano, distrito de Barra Mansa - Divulgação/PRF

Publicado 13/10/2021 14:00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou uma balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida 2021, realizada entre os dias 8 e 12 de outubro, no trecho Sul Fluminense da via Dutra. Neste período, foram registrados sete acidentes, com seis feridos e uma morte.