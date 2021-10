Foram apreendidos maconha, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 25. - Divulgação/PM

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos na terça-feira (12) por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu na Morada da Montanha.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após denúncias, os agentes abordaram os jovens na praça do bairro e encontraram com eles os entorpecentes.

Foram apreendidos maconha, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 25. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.