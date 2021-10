Agentes localizaram mais de 1500 pinos enterrados em área de mata - Divulgação

Publicado 14/10/2021 08:00 | Atualizado 14/10/2021 10:17

A Polícia Militar (PM) apreendeu na terça-feira (13) uma grande quantidade de drogas após uma intensa troca de tiros durante uma operação em Resende. O caso aconteceu na Baixada da Olaria.



De acordo com a PM, os agentes foram chamados por denúncias de que traficantes teriam entrado numa área de mata na localidade com um tonel cheio de entorpecentes.



Quando chegaram no local, os policiais foram recebidos a tiros pelos bandidos. Os suspeitos conseguiram fugir. Nenhum policial ficou ferido.



Após buscas, os PMs encontraram um tonel enterrado com dezenas de cargas de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 1549 pinos de cocaína de diversos valores, totalizando quase R$ 40 mil.

O caso foi registrado na 89ª DP de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.