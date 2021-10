Colégio Estadual Olavo Bilac, no Campos Elíseos. - Jorge Trindade/PMR

Publicado 14/10/2021 07:10 | Atualizado 14/10/2021 09:41

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc/RJ) está apurando um caso de racismo que teria ocorrido na última sexta-feira (8) em uma unidade escolar na cidade de Resende, no Sul Fluminense. O caso aconteceu no Colégio Estadual Olavo Bilac, no bairro Campos Elíseos.

Durante a troca de professores e o intervalo entre as turmas, um aluno teria esbarrado em outro colega que proferiu a seguinte frase: "agora vou ter que me desinfetar de gente preta". O caso foi levado à direção do colégio que suspendeu o aluno.

Em nota, a Seeduc/RJ disse que mantém projetos de políticas de conscientização e repudia qualquer tipo de intolerância e discriminação. Afirmou também que o caso está sendo conduzido pela Diretoria Regional Sul Fluminense e pela equipe técnica da Coordenadoria de Gestão Intersetorial e Frequência Escolar da Seeduc/RJ.

Em relação à situação, informou que todos os responsáveis pelos alunos envolvidos foram chamados e acionou o Conselho Tutelar. O presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil (CVENB) da OAB de Resende, o advogado Derik Roberto, também está acompanhando o caso e as medidas tomadas pelo colégio.