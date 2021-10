Resende se destacou no trabalho com apenados do regime semiaberto - Carina Rocha

Resende se destacou no trabalho com apenados do regime semiabertoCarina Rocha

Publicado 17/10/2021 15:00

A Prefeitura de Resende e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, através da Penitenciária Luis Fernandes Bandeira Duarte, localizada no distrito de Bulhões, assinaram nesta semana um termo de cooperação técnica do projeto “Replantar”, que vai promover o cultivo de hortaliças e alimentos pelas mãos de apenados, na penitenciária, em Resende, para doação às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Pelo projeto “Replantar”, os apenados terão um espaço de cultivo dentro da penitenciária, no qual poderão cultivar voluntariamente hortaliças e leguminosas. Toda a produção será destinada, através dos Centros de Referência em Assistência Social, às famílias em situação de vulnerabilidade. As sementes serão doadas pela secretaria municipal de Desenvolvimento Rural e o projeto deve iniciar nos próximos meses.

Assim como já acontece na reforma de vários espaços públicos da cidade com a participação de apenados, os presos terão redução da pena, com um dia a menos de pena para cada três dias trabalhados.