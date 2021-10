Campanha acontecerá nos postos de saúde da Atenção Básica e no Centro Municipal de Imunização (Posto do Estado). - Raimundo Brasil

Campanha acontecerá nos postos de saúde da Atenção Básica e no Centro Municipal de Imunização (Posto do Estado). Raimundo Brasil

Publicado 15/10/2021 08:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza neste sábado (16) o Dia D da Campanha de Multivacinação, de 8h as 15h, nos postos de saúde da Atenção Básica e no Centro Municipal de Imunização (Posto do Estado). A Campanha Nacional é voltada para as crianças e adolescentes menores de 15 anos, com o objetivo de atualizar a caderneta deste público-alvo.

Estarão disponíveis as vacinas de rotina. Os pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação dos filhos, para que o profissional de saúde avalie o esquema vacinal, além de documentos de identificação.

A Campanha Nacional de Multivacinação continua até o dia 29 de outubro em Resende. Durante a semana, as vacinas são aplicadas no Centro Municipal de Imunização, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e nos postos de saúde da Atenção Básica, de segunda a sexta-feira, de 13h30 as 16h.