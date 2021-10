Investigadores encontraram fichas cadastrais de mais de 200 pessoas, além de recibos de pagamentos. - Divulgação

Publicado 19/10/2021 13:16

Duas mulheres foram presas em flagrante por estelionato na segunda-feira (18) por aplicarem golpe de um falso curso técnico a distância em Resende. As vítimas denunciaram que chegaram a pagar pelo curso, mas não receberam a senha para acessar o conteúdo das aulas. O caso está sendo investigado pela 89ª Delegacia Policial de Resende.

De acordo com a Polícia Civil, as mulheres anunciavam o curso pelo facebook utilizando o nome de uma escola especializada em ensino técnico. Para enganar as vítimas, elas marcavam uma aula presencial para apresentação do curso. Neste mesmo dia, as vítimas pagavam pelo material online que seria disponibilizado dentro de cinco dias.

Os agentes chegaram até às suspeitas, depois que uma vítima denunciou que pagou dois cursos de quase R$ 1.800,00, e que, após cinco dias úteis, não recebeu a senha e o login para acessar o conteúdo pela internet, dando a entender que tinha caído em um golpe.

Após investigações, a Polícia Civil descobriu que as duas mulheres eram de São Paulo e aplicavam o mesmo golpe em várias cidades fluminenses, como Niterói, Itaboraí, Belford Roxo, Angra dos Reis, Duque de Caxias, além de Resende. Os investigadores encontraram fichas cadastrais de mais de 200 pessoas, além de recibos de pagamentos.