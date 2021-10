Campo de futebol receberá um novo alambrado, novas balizas e redes e a recuperação do gramado. - Raimundo Brasil

Publicado 18/10/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Resende, iniciou na última semana uma reforma na Praça da Caixa D’Água, no bairro Cidade Alegria. Com sinais de desgaste e pontos deteriorados, o local vai passar por uma revitalização da estrutura. Instalações elétrica e hidráulica serão renovadas.

No local, serão construídos um bicicletário, quiosque com mesa de jogos, mesas de pingue pongue ao ar livre, bancos com encosto, academia da saúde com cobertura e um parquinho infantil. O campo de futebol, receberá um novo alambrado, novas balizas e redes e terá o gramado recuperado.

Nesta primeira fase, os profissionais estão limpando o local para que a obra seja iniciada. Na parte elétrica, toda a instalação será substituída com lâmpadas de LED. Já a parte hidráulica receberá caixas com torneiras para irrigação do paisagismo e mudanças nas redes de água e de esgoto.