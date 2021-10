Programa Jovem Aprendiz do Senac RJ capacita uma média de 10 mil jovens por ano - Divulgação/Senac

Publicado 19/10/2021 09:00

O Senac RJ de Resende está com inscrições abertas para as empresas que queiram capacitar Jovens Aprendizes nos cursos de Aprendizagem em Serviços Administrativos ou Serviços de Vendas, ambos com início no dia 8 de novembro. As ofertas estão disponíveis para todas as empresas e são gratuitas para as contribuintes do Senac RJ e do Sesc RJ.

Para participar, a empresa deve selecionar os jovens, com idade entre 14 e 24 anos que estejam matriculados ou que já tenham concluído o Ensino Médio e, em seguida, inscrevê-los no curso do Senac RJ, onde eles receberão formação técnico-profissional.

O Programa Jovem Aprendiz do Senac RJ capacita uma média de 10 mil jovens por ano e atende mais de 3 mil empresas fluminenses. Somente neste ano, mais de 7 mil jovens já entraram no Programa. A iniciativa visa auxiliar as empresas do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio de Janeiro a cumprir a Lei de Aprendizagem.