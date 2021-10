Prova será realizada no dia 04/12. - Carina Rocha

Publicado 19/10/2021 11:00

A Secretaria Municipal de Educação de Resende abriu as inscrições para o Exame Municipal de Certificação de Competências do Ensino Fundamental (EMCCEF), destinado aos moradores de Resende, maiores de 15 anos, que não concluíram o Ensino Fundamental. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de novembro em unidades de ensino da rede municipal selecionadas. A prova será realizada no dia 04/12. O edital completo com todas as informações sobre o EMCCEF está disponível no link

As inscrições podem ser feitas nas seguintes escolas, no horário de funcionamento das secretarias: CIEP Brizolão 489 – Augusto de Carvalho, Colégio Municipal Getúlio Vargas, E.M. Augusto de Carvalho, E.M. Dona Mariúcha, E.M. Francisco Quirino Diniz, E.M. Jardim das Acácias, E.M. Noel de Carvalho, E.M. Professor Carlinhos e E.M. Prof. Oswaldo da Rocha Camões.

Para a inscrição, o candidato deve apresentar cópias e originais dos seguintes documentos: CPF, identidade com foto, comprovante de residência de Resende e identidade do responsável (no caso de menores de 18 anos).

No dia da prova, os portões serão abertos às 13h e fechados às 13h50. O exame terá duração de 4h, com permanência mínima do candidato de 1 hora. Os candidatos devem estar com um documento de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.