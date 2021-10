Novo canal substituirá o E-Ouv, adotado desde 2017 - Divulgação/PMR

Novo canal substituirá o E-Ouv, adotado desde 2017Divulgação/PMR

Publicado 21/10/2021 09:00

A Ouvidoria-Geral do Município de Resende está implantando um novo canal de participação popular mais moderno e acessível. A adesão à plataforma integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação Fala.BR, criada pela Controladoria-Geral da União (CGU), foi consolidada em reunião on-line entre representantes dos órgãos federal e municipal neste mês. Este novo canal vai substituir o E-Ouv, desenvolvido pelo Ministério da Transparência e a CGU, adotado pela atual gestão em 2017.

O processo de migração de sistemas será concluído em novembro, quando o E-Ouv deixará de ser utilizado pelo município de Resende. A plataforma Fala.BR do Poder Executivo Federal, é um sistema que visa facilitar o acesso de qualquer cidadão, de forma rápida e descomplicada, na hora de solicitar pedidos de informações públicas e manifestações.

O canal Fala.BR viabiliza o registro de pedidos e manifestações, permitindo que o cidadão acompanhe o cumprimento dos prazos e consulte as respostas inerentes, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação e o Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. São sete possibilidades de serviços: Acesso à Informação; Denúncia; Elogio; Reclamação; Simplifique; Solicitação; e Sugestão. Todos os ícones possuem descrições de suas finalidades.

O cadastro da Ouvidoria-Geral de Resende foi concretizado no link e já está recebendo manifestações. A Ouvidoria funciona no Centro Administrativo Jefferson Geraldo Bruno, na Rua Augusto Xavier de Lima, nº. 251, no bairro Jardim Jalisco, entre meio-dia e 18h, de segunda a sexta-feira. Para outras informações, o cidadão pode ligar para o tridígito 162 ou o telefone (24) 3360-6191.