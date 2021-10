Vacinação contra a Covid-19 em Resende - Divulgação/PMR

Publicado 20/10/2021 15:00

Nesta quinta-feira (21), a Secretaria de Saúde de Resende faz uma repescagem da vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas a partir dos 12 anos. A imunização acontece no Centro Municipal de Imunização (antigo Posto do Estado), no Centro, das 13h30 às 16h.

Os adolescentes devem estar acompanhados de um responsável. Quem for se vacinar, precisa levar identidade, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS, se tiver.

A cidade de Resende já aplicou 190.115 doses, sendo 106.393 da primeira dose, 77.158 da segunda dose/dose única, e 6.564 da dose de reforço.