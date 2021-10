Publicado 21/10/2021 12:57

Um homem de 31 anos foi salvo por policiais militares de ser morto pelo "tribunal do crime" na quarta-feira (20), em Resende. Ele foi encontrado amarrado em um imóvel abandonado. Levado para a delegacia, foi constatado que ele tinha furtado uma bicicleta e acabou preso. O caso aconteceu no bairro Baixada da Olaria.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que um homem estaria preso em um terreno baldio na localidade. Quando chegaram no imóvel abandonado, encontraram o suspeito amarrado com fios.

À polícia, ele disse que estaria aguardando para ser julgado pelo "tribunal do crime", e que já havia sido agredido por quatro homens, ainda não identificados.

Ele foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi constatado que ele havia furtado uma bicicleta no mesmo dia e acabou preso em flagrante. A bicicleta não foi recuperada.