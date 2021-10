População canina do município foi estimada em 14 mil cães, enquanto a felina em 2,5 mil. - Raimundo Brasil

Publicado 22/10/2021 13:00

A Prefeitura de Resende, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza neste sábado mais uma edição da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal em 23 bairros do município. A equipe do CCZ imunizará cães e gatos em oito postos fixos, sendo que dois serão veículos estacionados em pontos estratégicos.

A vacinação é voltada para cães e gatos com mais de três meses de idade e que estão saudáveis. Não estão aptos para a imunização: as fêmeas prenhas ou que estejam amamentando; e os animais que apresentem alguma enfermidade ou em tratamento com medicamentos anti-inflamatórios ou antibióticos.

Neste sábado, dia 23 de outubro, entre 9h e 16h, haverá vacinação contra a raiva nos seguintes locais: imediações da sede do Programa Gente Eficiente, no Parque Tobogã, situado no bairro Vila Julieta, que abrangerá as populações canina e felina do Manejo, Alvorada e Vila Julieta;

- Escola Municipal Noel de Carvalho (Nova Liberdade, Liberdade e Vila Santa Cecília);

- Unidade de Saúde da Família (USF/posto de saúde) Surubi Velho;

- USF Novo Surubi (Novo Surubi e Vila Verde);

- USF Vicentina (Vicentina e Santo Amaro);

- e Posto Resende (Centro, Lavapés, Alto dos Passos, Vila Moderna, Campos Elíseos e Vila Araújo).

Das 9h ao meio-dia, terá posto volante para vacinar os animais nos bairros Parque Ipiranga I e Parque Ipiranga II; o veículo ficará estacionado perto da padaria do Ipiranga. Entre 13h e 16h, haverá um veículo para a vacinação na praça próxima à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Monet, que atenderá o local e os bairros Morada do Castelo, Montese I e Montese II.

Nesta campanha, que ocorre deste o dia 7 de abril, o CCZ é posto fixo para a imunização antirrábica, bastando comparecer à sede da unidade, na Rua Eurídice Paulina de Almeida, nº. 415, no bairro Vicentina II. O CCZ funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para outras informações, os telefones da unidade são: (24) 3360 9690 ou (24) 3381 9802.

Na hora de vacinar, os animais devem ser levados com guias e coleiras. Os mais bravos devem ser levados com focinheiras. Já os gatos devem ser transportados em caixas ou gaiolas.