Publicado 27/10/2021 07:00

As crianças de Resende terão na noite desta quarta-feira (27) a oportunidade de assistirem a uma apresentação especial. Trata-se do do espetáculo “Turma da Mônica em: Um plano para salvar o planeta”, que tem como pano de fundo a consciência ambiental nas pessoas. O teatro, organizado pela concessionária de água do município, acontece às 19h, na área aberta da quadra da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada na Avenida Construtor Clemente Barbosa, no bairro Jardim Aliança II.

Seguindo os os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19, a iniciativa faz parte do ciclo de seis apresentações do Projeto Águas em Cena, que serão realizadas entre outubro e o segundo semestre de 2022. O musical é de autoria da Cia. Jovem de Teatro Musical – Centro Cultural Arte em Cena, adaptado pela analista de comunicação e idealizadora do Projeto Águas em Cena, Priscila Berbert.

Para o presidente da Amar (Agência de Meio Ambiente do Município de Resende), Wilson Moura, a abordagem sobre saneamento básico em defesa da natureza e de seus recursos renováveis é de extrema importância. “O teatro sobre esta temática tão importante é voltado, principalmente, para as crianças, que são agentes multiplicadores da nossa cidade. É fundamental que a pessoa conheça todo este processo desde a infância e valorize os nossos recursos naturais renováveis em simples atitudes de cidadania e educação”, reforça.