Objetivo do projeto é garantir conforto, segurança e proteção na hora das atividades físicasRaimundo Brasil

Publicado 26/10/2021 09:00

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Resende iniciou a construção da cobertura da quadra esportiva no bairro Morada das Rosas, no distrito de Bulhões. O objetivo é oferecer proteção contra sol e chuva no espaço. A obra deve ser concluída no primeiro semestre do ano que vem.



No local, já foi iniciada a primeira etapa com a escavação das sapatas de fundação na área demarcada para a instalação da nova cobertura. Para maior segurança, a parte da frente da quadra foi fechada.

Os próximos serviços incluem: retirada de refletores dos dois postes de concreto; remoção dos blocos de intertravados das bases dos dois postes; escavação; e limpeza e recolhimento de entulhos em caçambas.