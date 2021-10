Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3354-1458 ou via Whatsapp: (24) 3355-0544 - Divulgação/PMR

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3354-1458 ou via Whatsapp: (24) 3355-0544Divulgação/PMR

Publicado 27/10/2021 15:00

A Prefeitura de Resende, através da Diretoria de Cadastro Único e Programa Bolsa Família e Diretoria de Proteção Básica, ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, iniciou a busca ativa das 3.229 pessoas inscritas no Cadastro Único e que estão com os dados desatualizados.

A procura pelos inscritos está sendo feita através de envio de cartas, mensagens via Whatsapp, ligações telefônicas e visitas domiciliares dos entrevistadores sociais dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). A atualização cadastral é necessária sempre que há alguma mudança na vida social e econômica do inscrito, além de ser feita todos os anos de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Para ingressar no Cadastro Único, as famílias de baixa renda devem ter renda mensal de até ½ salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos de renda total. Com o CadÚnico, os munícipes podem ter acesso a diversos programas sociais do Governo Federal como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, entre outros.