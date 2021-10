Ação acontece pela primeira vez no shopping Pátio Mix - Raimundo Brasil

Publicado 29/10/2021 13:00

A Prefeitura de Resende, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza neste sábado (30) a Feira de Adoção de Cães e Gatos no shopping Pátio Mix, das 14h às 17h. Serão disponibilizados 15 cães e gatos, inclusive filhotes, para serem adotados de forma responsável.

De acordo com o diretor do Centro de Controle de Zoonoses, Bruno Marins Souza, os animados são castrados a partir do sexto mês de idade. Ela ainda falou sobre os requisitos para adotar. "Os interessados devem ser maiores de 18 anos de idade. Menores de idade deverão estar acompanhados de seus pais ou responsáveis para a adoção. O novo tutor, que não precisa ser morador de Resende, deverá apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência".

Segundo levantamento do CCZ, no primeiro semestre de 2021, já foram contabilizadas 36 adoções durante as feiras. Nos últimos quatro anos, 431 cães e gatos do CCZ foram adotados por meio de campanhas e na própria sede do CCZ, que está localizado na Rua Eurídice Paulina de Almeida, nº 415, no bairro Vicentina II.