Publicado 31/10/2021 11:27

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no sábado (30) por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu no bairro Cidade Alegria.

Segundo a Polícia Militar (PM), ao avistar os agentes, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado. Em buscas pela casa do adolescente, os policiais encontraram drogas e uma folha com anotações do tráfico.

Também foram apreendidos 49 pinos de cocaína, 26 invólucros de maconha, pedras de crack, R$ 100 e um celular.

O adolescente foi autuado na 89ª Delegacia Policial por fato análogo ao tráfico de drogas. Na última segunda-feira (25), ele já havia sido apreendido com entorpecentes.