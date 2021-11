Cemitério Municipal Senhor dos Passos, localizado no bairro Alto dos Passos - Carina Rocha

Publicado 01/11/2021 16:00

A prefeitura de Resende preparou uma programação especial para o feriado do Dia de Finados nesta terça-feira (2) no Cemitério Municipal Senhor dos Passos, localizado no bairro Alto dos Passos. Durante o dia, serão realizadas missas ao lado da Capela Mortuária pela Pastoral Resende/Itatiaia.

Segundo a organização, são esperados cerca de 5 mil visitantes. As equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Superintendência de Trânsito e Água das Agulhas Negras estarão trabalhando e auxiliando os moradores.

A primeira missa será realizada pela Paróquia Santa Cecília às 7h; às 10h será com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e às 16h será a missa com a Paróquia Sagrada Família.