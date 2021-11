Vacinação contra a Covid em Resende - Divulgação/PMR

Publicado 03/11/2021 08:00

A Secretaria de Saúde de Resende aplica nesta quarta-feira (3) a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em diversos moradores. Na área de exposições, será realizado uma drive-thru, das 9h às 13h, para pessoas a partir de 25 anos que tomaram a Astrazeneca no dia 11 de agosto.

Já nas unidades de saúde dos distritos de Engenheiro Passos, Fumaça, Parque Minas Gerais, Serrinha, Capelinha, Mauá e no Centro, será aplicada a segunda dose da Astrazeneca.

À noite, a imunização continua para moradores que tomaram a Pfizer no dia 11 de agosto. A vacinação em horário estendido será das 17h às 20h na Clínica da Família, Policlínica do Manejo e no posto do Paraíso.

Importante não esquecer de levar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e a caderneta de vacinação.