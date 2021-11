Na RJ-163, há dois pontos em meia pista - Defesa Civil

Publicado 03/11/2021 15:50

Uma semana depois do temporal que atingiu a cidade de Resende, a RJ-163, rodovia que dá acesso à região de Visconde de Mauá, ainda apresenta alguns pontos em meia pista por conta de deslizamento de terra.

De acordo com a Defesa Civil de Resende, os problemas aumentaram com a chuva do fim de semana. Na RJ-163, há dois pontos em meia pista: na região da Capelinha, próximo ao Rio Roncador, e no alto da Serra, no trecho do Mirante da Luz.

Na Serra do M, como é mais conhecida a RJ-161, e na RJ-151, que ligam Mauá a Maringá e Maromba, em Itatiaia, há poucos pontos de barreira, mas o tráfego segue normal.