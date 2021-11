Feira Livre de Resende acontece no Parque das Águas - Carina Rocha

Publicado 06/11/2021 12:42

A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, volta neste domingo (7) com o tradicional "Música na Feira" na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. A partir das 10h30, a apresentação musical será por conta da banda #Garage443, que mistura rock nacional e internacional.

Os outros artistas que se apresentam nos próximos finais de semana foram selecionados por meio de um edital de chamamento feito pela Fundação. Por conta da pandemia, as apresentações do ‘Música na Feira’ foram suspensas e chegaram a ser substituídas pelo ‘Web Festival – Música na Feira em Casa’.

SINE ITINERANTE

Durante a Feira Livre também será realizada mais uma edição do “Sine Itinerante”. Das 9h às 12h, os moradores poderão contar com serviços de cidadania e incentivo ao mercado de trabalho como: agendamento do Seguro-Desemprego, instruções para elaboração e cadastro de currículo, além de orientações sobre a nova carteira de trabalho digital.