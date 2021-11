Carro saiu da pista, capotou e parou no gramado do acostamento - Divulgação/PRF

Carro saiu da pista, capotou e parou no gramado do acostamentoDivulgação/PRF

Publicado 07/11/2021 09:56 | Atualizado 07/11/2021 10:48

Um homem ficou ferido depois que o carro em que ele estava bateu na traseira de um outro veículo na noite de domingo (7) na via Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Resende.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a colisão, o carro saiu da pista, capotou e parou no gramado. Com o acidente, o motorista foi arremessado do veículo.

Ele foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária para o Hospital de Emergência de Resende.



O veículo que foi atingido na traseira bateu na mureta central. O casal que estava neste carro não ficou ferido.