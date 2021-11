Casa está localizada na Rua Cunha Ferreira, 107, no Centro Histórico de Resende - Pedro Luz

Publicado 08/11/2021 16:27 | Atualizado 08/11/2021 16:29

A família do historiador Claudionor Rosa, morto em 2019, acompanhada dos amigos, inaugurou no último sábado (6) um Centro Cultural na casa onde ele viveu durante anos. Localizada na Rua Cunha Ferreira, 107, no Centro Histórico de Resende, a residência vai abrigar o acervo de documentos, objetos, trabalhos e projetos realizados pelo profissional.

Durante o evento, uma placa de homenagem foi revelada pelos filhos Luciana e Luciano Rosa. O encontro também contou com a participação de amigos, artistas e músicos da fanfarra de Engenheiro Passos, distrito do município.

Claudionor nasceu em 1941, em São Paulo. Começou sua história em Resende aos 23 anos como bacharel em Direito, mas foi na cultura que ele se destacou. Fundou o Museu da Imagem e do Som (MIS), a Associação do Samba e o Grêmio Literário de Resende. Ainda trabalhou como diretor no acervo do arquivo histórico da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, e escreveu diversos livros.

Morreu aos 78 anos no dia 28 de março de 2019 por insuficiência renal aguda, hipertensão arterial e diabetes mellittus, depois de ficar internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) de um hospital particular na cidade.