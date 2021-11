Foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 40, 28 munições das duas armas e dois carregadores de pistola. - Divulgação/PM

Foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 40, 28 munições das duas armas e dois carregadores de pistola.Divulgação/PM

Publicado 10/11/2021 14:45 | Atualizado 10/11/2021 14:46

Um homem, de 31 anos, que estava foragido por homicídio qualificado, foi preso na terça-feira (9) por porte ilegal de arma de fogo, em Resende. O caso aconteceu no Morro do Cruzeiro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes abordaram o suspeito quando ele tentava se esconder atrás de carro. Com ele, foi encontrada um sacola com as armas.

Foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 40, 28 munições das duas armas e dois carregadores de pistola.

Na 89ª Delegacia Policial de Resende, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.