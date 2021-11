Manobra Escolar 2021 - Divulgação/Aman

Publicado 11/11/2021 06:00

A RJ-161, rodovia que liga a via Dutra ao estado de Minas Gerais e ao distrito Vargem Grande, em Resende, será interditada nesta quinta-feira (11) das 8h às 11h. Durante este horário, a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) fará a retirada de um veículo militar que se acidentou na semana passada.

De acordo com a Aman, por estar em uma região de difícil acesso, a paralisação do tráfego será necessária para segurança dos motoristas. A ação será coordenada pela Polícia do Exército e contará com o apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

O acidente envolvendo o veículo da 2ª Companhia de Engenharia de Combate Leve, de Pindamonhangaba/SP, aconteceu na última sexta-feira (5), durante os exercícios da Manobra Escolar. A roda dianteira do veículo tombou ao passar em um buraco. Apesar do susto, os dois ocupantes não ficaram feridos.