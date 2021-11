Tiro de M109, blindado presente em mais de 30 países - Divulgação/AMAN

Publicado 10/11/2021 15:59 | Atualizado 10/11/2021 17:25

Quem deu uma olhada para o céu de Resende na noite de terça-feira (9) ficou bastante curioso com as chamas que caíam sem explicação. Nas redes sociais, apostas não faltaram: meteoros/estrelas cadentes e até o fim do mundo. Mas, na verdade, os clarões eram os tiros do blindado M109, um obuseiro autopropulsado de 155 mm, presente em mais de 30 países.

A atividade que gerou um burburinho na cidade faz parte da Manobra Escolar 2021, que acontece até esta sexta-feira (12) em Resende e nos municípios vizinhos. Mais conhecido como "Manobrão", o treinamento é considerado o maior exercício militar do Exército Brasileiro.

Com a participação de centenas de militares da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), do Batalhão de Comando e Serviços e de outras unidades militares, a ação finaliza o ano de instrução e é uma grande atividade prática de emprego militar simulado.