Momento da comemoração do primeiro gol do Pérolas pelo meia DaviMarcos Faria/Pérolas Negras

Publicado 10/11/2021 18:03

O Pérolas Negras, com sede em Resende, venceu o Maricá na disputa de pênaltis da final da Copa Rio na tarde desta quarta-feira (10). O jogo aconteceu no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, em Itaboraí.

No tempo normal, o jogo terminou empatado com um gol do Pérolas pelo meia Davi, e do Maricá com o jogador Badola. Com a partida igual, o título foi decidido nos pênaltis. Foram 22 cobranças, terminando em 7 a 6 para o time do Sul Fluminense.

Com a vitória, o time de Resende pode escolher entre disputar a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil. O segundo colocado fica com o campeonato que não for escolhido.