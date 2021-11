Primeira edição foi realizada em 2019 - Carina Rocha

Publicado 11/11/2021 09:00

A Polícia Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Resende e o Sesc (Serviço Social do Comércio), abriu as inscrições para a segunda edição da Corrida Federal Rosa que será realizado no dia 28 de novembro. Para participar, o interessado pode se inscrever pelo link

Com o tema:“Todos juntos com a polícia no combate ao feminicídio e à violência doméstica”, os corredores podem percorrer dois quilômetros de caminhada ou cinco de corrida, em largadas diferentes. As inscrições podem ser efetuadas por homens e mulheres, inclusive, crianças a partir de dois anos de idade, acompanhadas dos pais ou responsáveis.

A retirada dos kits será no dia 27 de novembro, entre 9h e 17h, dentro do quiosque do Parque das Águas. Cada kit é composto por uma sacola com a camisa, número de inscrição e medalha. A largada será às 8h, no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. A chegada será no mesmo local, por volta de meio-dia.

O evento é organizado pelo Instituto Federal Kids, fundado pela Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (Fenadepol) e Fundação Brasileira de Ciências Policiais (FBCP).