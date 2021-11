Campanha Nacional de Multivacinação - Reprodução.

Publicado 12/11/2021 17:30

A Secretaria de Saúde de Resende decidiu prorrogar a Campanha Nacional de Multivacinação até o próximo dia 30 de novembro, seguindo a decisão do Ministério da Saúde. A campanha, que terminaria no último dia 29, foi estendida por conta do baixo índice de vacinação do público-alvo: crianças e adolescentes até 15 anos.

Em Resende, a campanha acontece no Centro de Imunização de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e nos postos de saúde da Atenção Básica, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, de 13h30 as 16h. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes, além dos documentos pessoais.

Dentre as vacinas disponíveis nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), entre outras.