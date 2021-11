Equipe venceu o Maricá nos pênaltis - Marcos Faria/Pérolas Negras

Equipe venceu o Maricá nos pênaltisMarcos Faria/Pérolas Negras

Publicado 12/11/2021 17:48

O Pérolas Negras, campeão da Copa Rio 2021, resolveu que vai disputar em 2022 a Série D do Campeonato Brasileiro. Com a vitória na quarta-feira (10), o time tinha de escolher entre o Brasileirão e a Copa do Brasil, que ficou com o Maricá, vice-campeão da Copa Rio.

Agora, o time do Sul Fluminense deve enviar um ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) comunicando a decisão. Esta será a primeira vez que a equipe participa de um campeonato nacional.

A Série D, que já conta com 64 equipes, está prevista para começar no dia 17 de abril e deve ser finalizada em setembro.