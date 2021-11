Parque Zumbi - Carina Rocha

Publicado 17/11/2021 07:00

A Prefeitura de Resende, com apoio da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, promove durante o mês de novembro eventos alusivos ao Dia da Consciência Negra no Espaço Z e no Parque Zumbi. Entre os dias 18 e 30 de novembro a população poderá conferir a exposição João Cândido e a Revolta da Chibata entre 9h e 17h.

Confira a programação completa:

17/11 - 19h no Espaço Z

Palestra com a professora e mestra Rosenéia Terezinha de Oliveira em parceria com a fotógrafa Jaque Vilela - “Memórias Negras Resendenses: A invisibilidade da mulher afrodescendente na história de Resende”

18/11 a 30/11 - De 9h às 17h no Espaço Z

Exposição João Cândido e a Revolta da Chibata

20/11 - Parque do Zumbi

14h - Abertura

Orquestra de Berimbau

Momento inter-religioso

Samba com Silvão e banda

15h30 - Samba com Altair e banda

17h - Aulão de Zumba

17h30 - Capoeira

Danças Urbanas do Z

18h - Baile Charme

19h30 - Encerramento