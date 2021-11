Última turma teve 100% de aproveitamento nas empresas do Consórcio Modular - Divulgação

Última turma teve 100% de aproveitamento nas empresas do Consórcio ModularDivulgação

Publicado 16/11/2021 09:00 | Atualizado 16/11/2021 11:37

O Consórcio Modular da Volkswagen Caminhões e Ônibus de Resende abriu nesta segunda-feira (15) inscrições para o programa educacional Formare, iniciativa voltada para a formação profissional de jovens entre 17 e 18 anos que estejam cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio e tenham renda familiar de até um salário mínimo por membro da família. As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de novembro pela internet no link

Depois da inscrição, os candidatos passam por processo de seleção para o curso de Operador de Montagem do Produto durante um ano. Os selecionados terão aulas teóricas e práticas de segunda à sexta-feira, ministradas por cerca de 130 colaboradores voluntários.

Segundo o vice-presidente de Recursos Humanos, Lineu Takayama, a última turma foi toda absorvida pelas empresas do Consórcio Modular. “No programa, os alunos têm uma oportunidade única de inserção no mundo do trabalho, ganhando ao mesmo tempo a experiência prática e os conhecimentos teóricos necessários para um início de carreira bem-sucedido”. O Formare é uma iniciativa da Fundação Iochpe, com curso aprovado e certificado pelo Ministério da Educação (MEC).