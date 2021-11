Grupos beneficiados deverão comparecer ao mesmo local onde tomaram a primeira dose - Raimundo Brasil

Publicado 16/11/2021 14:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende antecipará a aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer/BioNTech a partir do dia 18 de novembro. O protocolo segue as orientações do Ministério da Saúde, que reduziu o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer de 12 para oito semanas.

Os moradores devem comparecer ao mesmo local onde tomaram a primeira dose, no mesmo intervalo de horário. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde alerta para que os vacinados com o imunizante verifiquem seus cartões de vacinação, já que a data da segunda dose será reduzida para, no mínimo, oito semanas.



Na quinta-feira (18), as equipes de saúde vão aplicar a segunda dose da Pfizer nas pessoas imunizadas até dia 31 de agosto deste ano. No dia 19 de novembro, sexta-feira, serão vacinadas as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 20 de setembro. No dia 22 de novembro, segunda-feira, serão imunizados os grupos que tomaram a primeira dose até o dia 23 de setembro.

No dia 24 de novembro, quarta-feira, serão vacinados os públicos que receberam a primeira dose até o dia 27 de setembro. No dia 25 de novembro, serão imunizadas as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 30 de setembro.