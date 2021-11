Espetáculo no formato drive-in: "Musical de Natal – Pocket Show". - Fernando Bustamante

Publicado 17/11/2021 21:30 | Atualizado 17/11/2021 21:33

A Área de Exposições de Resende receberá mais um espetáculo no formato drive-in: “Musical de Natal – Pocket Show”. Serão duas apresentações na cidade, no sábado, dia 20 de novembro, às 19h, e no domingo, dia 21 de novembro, às 18h. Os vouchers para o drive-in podem ser reservados gratuitamente pelo site a partir desta quinta-feira (18).

Serão 95 vagas destinadas aos espectadores, das quais 88 voltadas ao público em geral e sete são preferenciais: exclusivas para idosos (maiores de 60 anos), portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e autistas. No musical, duendes junto com o público montam um presépio virtual e celebram o natal através de canções tradicionais. No repertório da apresentação estão diversas músicas.

A edição especial natalina será apresentada por meio de parceria com o programa ‘Diversão em Cena ArcelorMittal’. Produzida pela companhia Cyntilante Produções, além do formato drive-in, a peça também poderá ser assistida on-line na página do Facebook @diversaoemcena.