Cachorro chamado Mascarado tinha três mesesDivulgação

Publicado 18/11/2021 12:14

Um morador de Resende usou as redes sociais para expor uma reclamação sobre o Hospital Veterinário Público. Segundo o cuidador de idosos, Gilberto Alves, ele procurou ajuda no último domingo (14) para o seu cachorro, com nome de Mascarado, de três meses. Depois de exames, o animal foi diagnosticado com anemia profunda, necessitando de uma transfusão de sangue urgente, mas a unidade médica veterinária não fornecia o tipo de procedimento necessário.

De acordo com Gilberto, a equipe o informou que o Hospital não tinha bolsa de sangue, e que ele teria de buscar ajuda em uma clínica particular. "Dei a ideia de fazer o teste de compatibilidade dos outros três cachorros que eu tenho para tentar realizar a transfusão, mas o hospital também não oferecia esse serviço. Eles disseram que a única coisa que eles podiam fazer era o procedimento, mas todo material eu precisava comprar", explicou.

No dia seguinte, na segunda-feira (15), ele chegou a procurar ajuda novamente no Hospital Veterinário, mas não foi atendido. "Foi um descaso da parte deles, nem para dar explicação", disse. Mesmo sem recursos financeiros, o morador decidiu, por conta própria, internar o cachorro em uma clínica particular, mas o animal acabou não resistindo e morreu ainda naquela noite.

Gilberto destacou que foi bem atendido pelo profissionais na unidade pública, mas lamentou a falta do procedimento médico. "Eu sei que nada que eu fizer vai trazer o meu cachorrinho de volta, mas já que o nosso dinheiro está sendo gasto em um Hospital Veterinário, que seja uma coisa bem feita. Se é um Hospital de Emergência precisa de recursos que atendam emergências", desabafou.

A Prefeitura de Resende informou que já está em análise um contrato com fornecedores do Hemonúcleo, para que consigam fornecer a quantidade adequada e com as exigências técnicas apropriadas.

Confira a nota completa abaixo:

"A Prefeitura de Resende informa que o Hospital Veterinário Público é o primeiro e único do Estado do Rio de Janeiro e funciona 24h por dia. Em um ano de funcionamento, o Hospital Veterinário já realizou 26.439 atendimentos; 23.296 exames laboratoriais; 3.114 internações; 3.049 exames de ultrassonografia; 4.776 exames de raio-x e 874 cirurgias, tudo de forma gratuita.

Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas, cirurgias, ultrassonografia para fins diagnósticos, exames de raio-x, internações, castrações, entre outros, com equipamentos modernos e de alta tecnologia e um total de 20 médicos veterinários. Já está sendo licitada a ampliação da unidade para começar a oferecer o serviço de ortopedia, previsto para iniciar no próximo ano. Também já está em análise um contrato com fornecedores do Hemonúcleo, para que consigam fornecer a quantidade adequada e com as exigências técnicas adequadas."