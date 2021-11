Atendimentos em grupo acontecem nos pólos - Carina Rocha

Publicado 19/11/2021 14:00

A Prefeitura de Resende, através do Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT), ligado à Secretaria Municipal de Saúde, retomará com os atendimentos em grupo. Os interessados em participar do PMCT podem se inscrever presencialmente em um dos sete pólos de atendimento ou na unidade de saúde mais próxima da residência, no horário de atendimento da unidade. A inscrição também pode ser feita pelo e-mail: [email protected]

Atualmente, os atendimentos acontecem nos seguintes pólos, com grupos já em curso: Posto de Saúde Resende (Posto do Estado), às quintas-feiras, das 9h às 12h; Policlínica Cidade Alegria, aos sábados, às 9h; ESF Nova Alegria, às quartas-feiras, às 13h; ESF Paraíso, às quintas-feiras, às 15h; ESF Fazenda da Barra II, às segundas-feiras, às 13h; e na sede do programa, que fica na Rua Madre Angélica, n°28, no bairro Jardim Brasília, às quintas e sextas-feiras, às 9h.

A coordenadora do Programa Municipal de Controle do Tabagismo, Bárbhara Helena explica que, devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos aconteciam de forma individual, mas com o decreto municipal autorizando a volta de algumas atividades, os atendimentos voltarão a ser feitos em grupo. "O tratamento medicamentoso dura em média três meses, porém pode se estender. Após o término do uso do adesivo, ainda são realizadas algumas sessões de manutenção para prevenção de recaídas", detalha.