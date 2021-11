Camisa do Resende Futebol Clube - Divulgação/Resende Futebol Clube

Publicado 19/11/2021 07:00

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro divulgou na quinta-feira (18), a tabela com os jogos do Campeonato Carioca 2022. Ainda sem data confirmada, o primeiro adversário do Resende será o Madureira, em jogo realizado no Rio de Janeiro. Depois, o Gigante do Vale ainda enfrenta o Nova Iguaçu, Portuguesa, Audax Rio e o Volta Redonda.

O Carioca 2022 será disputado da mesma forma que nesse ano: serão 12 times se enfrentando em turno único, chamado de Taça Guanabara. Os quatro melhores avançam para as semifinais. Os que terminarem entre quinto e oitavo vão disputar o título simbólico da Taça Rio.