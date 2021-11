Um único doador pode beneficiar até 10 pessoas que aguardam na fila do transplante. - Leonam Viana/PMR

Publicado 20/11/2021 11:40

Vida nova para até seis pessoas na fila de espera por um transplante de órgão. Foi o que aconteceu na sexta-feira (19) em Resende. O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sergio Grégori (HME) realizou a captação de um paciente, de 40 anos, que teve morte encefálica, e com a autorização da família cedeu cinco órgãos para transplante: dois rins, duas córneas e um fígado.

O procedimento complexo e bem sucedido só foi possível porque o paciente já havia manifestado o desejo de ser doador. A mãe, portanto, respeitou o desejo do filho e autorizou o procedimento. Uma mobilização foi feita, reunindo diversos profissionais do HME e do Programa Estadual de Transplantes (PET), o qual percorre os municípios do estado com a missão de viabilizar a captação e substituição de órgãos.

Com a parte burocrática finalizada, a cirurgia, que durou quase três horas, foi realizada. Os órgãos retirados foram destinados imediatamente aos pacientes compatíveis na fila de espera. Devido à capacidade de regeneração, o fígado pode ser compartilhado com duas pessoas.

Para o prefeito Diogo Balieiro Diniz, que também é profissional da área da saúde, a doação é um gesto de humanidade e amor ao próximo. "É um milagre na vida de muitas pessoas que não perdem as esperanças pelo direito de continuar a viver. Quero parabenizar a família do doador pelo ato e todos os profissionais envolvidos, tanto a equipe do Hospital de Emergência, quanto os do Programa Estadual de Transplante", destacou.

COMO SER UM DOADOR?

De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), mais de 45 mil pessoas aguardam a doação de um órgão no Brasil. Para ser um doador, basta conversar com a família sobre o seu desejo e deixar claro que eles, os familiares, devem autorizar a doação de órgãos após a morte. No Brasil, a doação de órgãos só é feita após a autorização familiar.