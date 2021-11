Parque das Comunidades, localizado na Avenida Tocantins, na Morada do Contorno - Raimundo Brasil

Publicado 23/11/2021 14:00

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, iniciou neste mês a construção do Parque das Comunidades, na Morada do Contorno. O local terá Academia da Terceira Idade, campo de futebol, parque infantil e uma quadra poliesportiva com vestiários.

A obra está na primeira fase, que é de mobilização da empresa com limpeza do local, retirada de camada vegetal e preparação e nivelamento do terreno. Esta primeira etapa também contempla o assentamento do meio fio e execução de algumas bases de concreto.

A previsão é que a obra seja concluída ainda no fim do primeiro semestre de 2022.