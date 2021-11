Inscrições para a pré-matrícula são realizadas nas unidades escolares. - Raimundo Brasil

Inscrições para a pré-matrícula são realizadas nas unidades escolares. Raimundo Brasil

Publicado 25/11/2021 11:00

A Secretaria Municipal de Educação de Resende encerra nesta sexta-feira (26) o período de pré-matrículas para a Educação Infantil (Pré-Escola) e Ensino Fundamental (1° e 2° ano). As inscrições para o Ensino Fundamental (3° ao 9° ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) seguem até o dia 8 de dezembro. As inscrições devem ser feitas pelo responsável legal ou pelo próprio candidato, se maior de 18 anos, nas unidades escolares.

Para a pré-matrícula são necessárias seguintes cópias dos documentos: certidão de nascimento do candidato; identidade do candidato e do responsável; CPF do candidato e responsável; cartão de vacinação atualizado para todos os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental; cartão do SUS, se possuir e CTPS ou outro documento que comprove atividade profissional da mãe do candidato à vaga em creche. Além da apresentação do comprovante de residência, telefone para contato, e-mail e NIS do candidato à vaga, apenas se for beneficiário do Bolsa Família.

Também são necessários os documentos originais: declaração de escolaridade ou transferência, ou histórico escolar; documento que identifique o tipo de deficiência, caso possuir; e declaração da necessidade de Atendimento Educacional Especializado, se for o caso.

Confira o calendário de inscrições:

Educação Infantil Pré-Escola (4 e 5 anos)

25/10 a 26/11: inscrição dos candidatos à Pré-Escola. / Renovação de matrícula dos alunos da unidade escolar

03/12: Divulgação dos candidatos selecionados para efetivação da matrícula

dezembro/2021: Efetivação da matrícula dos inscritos

A partir de 5 de janeiro/2022: Atendimento conforme disponibilidade da vaga

3 a 11 de fevereiro/2022: Adaptação dos alunos

Ensino Fundamental (1° e 2° ano)

25/10 a 26/11: Inscrição dos candidatos à Pré-Matrícula. / Renovação de matrícula dos alunos da unidade escolar

03/12: Divulgação dos candidatos selecionados para efetivação da matrícula

dezembro/2021: Efetivação de matrícula dos inscritos

a partir de 5 de janeiro/2022: Atendimento conforme disponibilidade da vaga

Ensino Fundamental (3° ao 9° ano) e EJA

08/11 a 08/12: Inscrição de candidatos./ Renovação de matrículas dos alunos da unidade escolar

5 de janeiro/2022: Divulgação dos candidatos selecionados para efetivação da matrícula

janeiro/2022: Efetivação de matrícula dos inscritos

a partir de fevereiro/2022: Atendimento conforme disponibilidade da vaga

Ensino Médio (Colégio Municipal Getúlio Vargas)

dezembro/2021: Renovação de matrícula dos alunos da unidade escolar