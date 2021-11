Pérolas Negras levou a Taça Waldir Amaral 2021 - Vinicius Valim/Pérolas Negras

Publicado 24/11/2021 21:59

O Pérolas Negras venceu nesta quarta-feira (24) o Serra Macaense e conquistou o returno da Série B1, terceira divisão do Carioca. O jogo aconteceu no estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira. No tempo normal, a partida terminou empatada em 1 a 1, mas o time, com sede em Resende, atropelou nos pênaltis e levou a Taça Waldir Amaral 2021.

Com gol de cabeça do Cristian no primeiro tempo, o Pérolas Negras saiu na frente no placar. No segundo tempo, o Serra Macaense empatou com Jones, de pênalti. Nas cobranças, o Pérolas Negras fez quatro gols, enquanto o Macaense só conseguiu converter uma penalidade.

Agora, o Pérolas Negras disputa a final geral da terceirona, enfrentando o Olaria, que teve a melhor campanha no geral, contando os dois turnos. A decisão será em dois jogos, valendo o título da Série B1 e o acesso para a Série A2, que é a "Série B" do Carioca. Confira as datas das finais:

1° jogo

Domingo (28/11)

Olaria x Pérolas Negras, no Estádio da Rua Bariri, às 15h;

2° jogo

Quarta-feira (01/12)

Pérolas Negras x Olaria, no Estádio do Trabalhador, às 15h.