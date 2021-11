Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque - Divulgação/INB

Publicado 26/11/2021 22:10

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, inaugurou nesta sexta-feira (26) a 9ª cascata de ultracentrífugas da Usina de Enriquecimento Isotópico de Urânio na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN), das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), em Resende. Com a ampliação, a INB reduz o seu grau de dependência na contratação do serviço de enriquecimento isotópico no exterior para a produção de combustível das usinas nucleares nacionais.

A inauguração faz parte da primeira fase da implantação da Usina de Enriquecimento Isotópico de Urânio, um projeto em parceria com a Marinha do Brasil, que visa à instalação de dez cascatas de ultracentrífugas na FCN atingindo 70% da demanda anual necessária ao abastecimento de Angra 1. A 9ª cascata já possibilitará o alcance da capacidade de produção para atendimento de 65% da demanda das recargas anuais de Angra 1, correspondendo a um acréscimo de cerca de 5% em relação à capacidade atual. O investimento para a construção dessa cascata foi de R$ 54 milhões.

A tecnologia de enriquecimento do urânio pelo processo da ultracentrifugação foi desenvolvida no Brasil pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN /CNEN). A 2ª fase do empreendimento contemplará mais 30 cascatas de ultracentrífugas, fazendo com que a INB atinja a capacidade suficiente para suprir a demanda de urânio enriquecido para recarga das usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3.

De acordo com o presidente da INB, Carlos Freire, a expectativa é concluir a primeira etapa até o final de 2022. "Em seguida, o desafio será a implantação da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio, a UCEU, que prevê a instalação de 30 cascatas de ultracentrífugas. Quando todas estiverem em funcionamento, seremos autossuficientes na produção de urânio enriquecido. Ou seja, a INB será capaz de suprir, com produção nacional, a demanda das usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3”, informou.

O ministro de Minas e Energia enfatizou a importância da inauguração da 9ª cascata de enriquecimento de urânio da INB e destacou que a empresa tem vantagens competitivas em relação a outros países do mundo no ramo da energia nuclear. “Nós temos grandes reservas de urânio no país, mineral fundamental para a fabricação do combustível nuclear, nós dominamos a tecnologia de combustível nuclear e somos um país que tem necessidades energéticas muito grandes por ser um país continental”, completou.