Hospital Municipal de Emergência Sérgio Henrique Gregori - Carina Rocha/PMR

Hospital Municipal de Emergência Sérgio Henrique Gregori Carina Rocha/PMR

Publicado 26/11/2021 22:03 | Atualizado 26/11/2021 22:32

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Resende divulgou que, desde janeiro desse ano, foram registradas cinco mortes por gripe. O último óbito aconteceu na quinta-feira (25). As informações sobre a vítima não foram informadas. Em 2021, foram confirmados 68 casos de H1N1.

Para evitar mais mortes e controlar esses casos, que mesmo baixos acendem um alerta, a SMS continua vacinando nas unidades de saúde o público-alvo: crianças entre seis meses e cinco anos, gestantes, idosos e profissionais de saúde.

Até o momento, 77% do público alvo está totalmente imunizado com as duas doses da vacina contra a gripe. Com uma dose ou dose única, o índice chega a 78%. Importante lembrar que crianças e idosos têm mais risco de desenvolver quadros respiratórios graves por infecção pelo vírus.